ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:02 ص
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي
ينفرد النجم الأورجوياني لويس سواريز جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الاسباني الممتاز هذا الموسم حتي الآن بعد مرور 21 جولة.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني كالآتي:

1- لويس سواريز.. برصيد 14 هدف.
2- يوسف النصيري.. برصيد 13 هدف.
3- ليونيل ميسي.. برصيد 12 هدف.
4- كريم بنزيما.. 10 أهداف.
5- جيرارد مورينو.. 10 أهداف.
6- اياجو اسباس.. 9 أهداف.
7- روجر مارتي.. 9 اهداف.
8- ميكيل اويارزابال.. 8 أهداف.
9- سيرجيو.. 7 أهداف.
10- خوزي موراليس.. 7 أهداف.
11 ماركوس لورينتي.. 6 أهداف.
12- جواو فيلكس.. 6 أهداف.
13- كارلوس سولير.. 6 أهداف.
14- أنطوان جريزمان.. 5 أهداف.
15- باكو ألكاسير.. 5 أهداف.

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ليونيل ميسي قائد برشلونة ترتيب هدافي الدوري الاسباني

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