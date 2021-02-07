ترتيب الدوري الاسباني بعد نهاية مباريات السبت

الأحد 07/فبراير/2021 - 01:32 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
علي ماهر حلمي
حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الاسباني كالتالي:

1– أتلتيكو مدريد – 50 نقطة
2 – ريال مدريد – 43 نقطة
3 – إشبيلية – 42 نقطة
4 – برشلونة – 40 نقطة
5 – فياريال – 36 نقطة
6 – ريال سوسيداد – 32 نقطة
7 – غرناطة – 30 نقطة
8 – ريال بيتيس – 27 نقطة
9 – ليفانتي – 27 نقطة
10 – سيلتا فيجو – 25 نقطة
11 – أتلتيك بيلباو – 24 نقطة
12 – خيتافي – 24 نقطة
13 – قادش – 24 نقطة
14 – فالنسيا – 23 نقطة
15 – إيبار – 20 نقطة
16- بلد الوليد – 20 نقطة
17- أوساسونا – 19 نقطة
18- ديبورتيفو ألافيس – 19 نقطة
19- إلتشي – 18 نقطة
20 – هويسكا – 16 نقطة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الاسباني الدوري الاسباني اخبار ريال مدريد

أخبار تهمك

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 16 ساعة

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يوجه رسالة للمصريين بشأن لقاحات كورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 15 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ يوم

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ حوالي 12 ساعة

تطورات جديدة بشأن حضور أبو تريكة مواجهة البايرن والأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

نجم الأهلي السابق يصدم الجماهير بشأن نتيجة مباراة بايرن ميونخ

منذ 39 دقيقة

وسط حديدي.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

منذ أقل من ساعتين

أشرف قاسم يتدخل لحل أزمة أبو جبل وجنش في الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

السيسي: واقعتي عقار الإسكندرية وفيصل تمثيلا للواقع الذي نعيشه

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من السيسي على السلطة الليبية الجديدة (فيديو)

منذ 42 دقيقة

وفاة الشاعر اللبناني نسيم العلم بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراتي ريال مدريد وبرشلونة

ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بعد هزيمة برشلونة أمام قادش

ترتيب الدوري الإسباني الممتاز

أتلتيكو مدريد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة الرابعة عشر

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات الجولة القادمة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:35 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضًا جديدًا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

عاجل.. نجل مدحت صالح في غرفة العمليات تعرف على تطورات الحالة الصحية

07:12 م

محامي نزار الفارس يعلن مقاضاته رانيا يوسف.. تفاصيل

09:23 م

تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

12:50 ص

أول تعليق من السيسي على السلطة الليبية الجديدة (فيديو)

12:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع