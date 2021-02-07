ترتيب الدوري الاسباني بعد نهاية مباريات السبت
الأحد 07/فبراير/2021 - 01:32 ص
علي ماهر حلمي
حقق نادي ريال مدريد فوزا هاما بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
وجاءت قائمة ترتيب بطولة الدوري الاسباني كالتالي:
1– أتلتيكو مدريد – 50 نقطة
2 – ريال مدريد – 43 نقطة
3 – إشبيلية – 42 نقطة
4 – برشلونة – 40 نقطة
5 – فياريال – 36 نقطة
6 – ريال سوسيداد – 32 نقطة
7 – غرناطة – 30 نقطة
8 – ريال بيتيس – 27 نقطة
9 – ليفانتي – 27 نقطة
10 – سيلتا فيجو – 25 نقطة
11 – أتلتيك بيلباو – 24 نقطة
12 – خيتافي – 24 نقطة
13 – قادش – 24 نقطة
14 – فالنسيا – 23 نقطة
15 – إيبار – 20 نقطة
16- بلد الوليد – 20 نقطة
17- أوساسونا – 19 نقطة
18- ديبورتيفو ألافيس – 19 نقطة
19- إلتشي – 18 نقطة
20 – هويسكا – 16 نقطة
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