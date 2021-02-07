موعد مباراة تشيلسي ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يحل تشيلسي مساء اليوم الأحد 7 فبراير، ضيفاً على ملعب "برامول لين" لمواجهة مضيفه شيفيلد يونايتد، ضمن أحداث مواجهات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.





وتسعى كتيبة المدرب توماس توخيل لتحقيق الفوز على شيفيلد ومواصلة التقدم في جدول ترتيب البريمييرليج، بعد الفوز في الجولة الماضية على حساب توتنهام.





يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 36 نقطة، بينما يقبع شيفيلد يونايتد في مؤخرة الجدول برصيد 11 نقطة.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءاً بتوقيت مكة، السابعة والربع بتوقيت جرينتش.



