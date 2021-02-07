أحمد كرارة لـ"الفجر الفني": دورى بمسلسل "في يوم وليلة" مفاجأة.. والجمهور هتعجبه القصة

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أعرب الفنان أحمد كرارة عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "فى يوم وليلة"، التى تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق.



وكشف أحمد كرارة لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته فى مسلسل "فى يوم وليلة"، حيث قال: "أجسد دور شخصية رجل يدعى (فواز) وهو شخص لديه نفوذ وقاسى لأبعد الحدود".



ولفت إلى أن الشخصية تحمل مفاجآت كتيرة، مضيفًا: "مش عاوز أحرق الأحداث بس أوعد المشاهد أنه هيشوف قصة جديدة وهتعجبه وكلها إثارة وتشويق".



وأشار إلى أن ماحمسه للمشاركة في المسلسل أنه كان يتمنى العمل مع المخرجة شيرين عادل منذ فترة، معللاً ذلك لأنها تستطيع توجيه الممثل وإخراج منه أشياء كثيرة.



وأضاف: "كمان الدور شدنى جدا للمشاركة فى المسلسل، كما أن فريق العمل كلهم بحبهم وهم نجوم وسعيد جداً بهذه التجربة وأتمني دوري يعجب الناس".



يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.