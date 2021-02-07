صلاح عبد الله لـ"الفجر الفني": أجسد دور والد أحمد رزق بمسلسل "في يوم وليلة"





وأشار إلى أنه يسعى دائمًا خلال أحداث المسلسل إلى إعطاء أولاده كل ما يملك، وخلال أحداث المسلسل ستتبين نتائج ما فعله.



يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجى، والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.

أعرب الفنان صلاح عبد الله عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل "فى يوم وليلة"، الذى تدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق.وكشف صلاح عبد الله ل"الفجر الفني" عن تفاصيل شخصيته فى مسلسل "فى يوم وليلة"، حيث أشار إلى أنه يجسد دور موظف وهو والد الفنان أحمد رزق".