السيسي: كلفت الهيئة الهندسية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل مراكز المحافظات

الأحد 07/فبراير/2021 - 12:08 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المواطنين يجب أن يتفهموا أسباب أزمة البناء العشوائي، معقبا: "ليه وصلنا لكده.. العدد لما زاد الدولة لم تكن قادرة على مواجهة هذا النمو لمطالبه في السكن والتعليم والعمل والغذاء".

وأشار "السيسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن "الشباب نزل في 25 يناير يقولوا عايزين نعيش وحرية"، لافتا إلى أن وجه الهيئة الهندسية بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية داخل مراكز المحافظات الرئيسية.

وأضاف أنه وجه باستغلال الأراضي الفارغة التابعة للدولة التي يمكن تحويلها بقرار لإنشاء هذه الوحدات، متابعا أن هذه الوحدات يمكن أن تكون البحيرة أو في طنطا، وخاصة المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي.

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