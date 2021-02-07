مساعد وزير الداخلية السابق: عقوبة السير عكس الاتجاه السجن وغرامة 5 آلاف جنيه.. فيديو

الأحد 07/فبراير/2021 - 07:07 ص
مدحت قريطم
مدحت قريطم
داليا الحسين
قال مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن هناك كاميرات على الطرق ترصد مخالفات الهاتف المحمول وعدم ربط الحزام خلال قيادة السيارة.

وتابع "قريطم"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كاميرات تم تركيبها في القاهرة لرصد مخالفات المرور.

وكشف مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، عن أن نسبة الحوادث انخفضت كثيرا نتيجة شبكة الطرق الجديدة، كما أن قانون المخدرات من الإجراءات التي ساهمت في تقليل الحوادث.

ونصح سائقي السيارات القيادة على النور المنخفض، لافتا إلى أن عقوبة السير عكس الاتجاه في القانون الحالي الحبس، وأن الغرامة مقدره 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه، كما أن غرامة استعمال أجهزة تؤثر على عمل الرادر تتراوح بين 1500 جنيه إلى 3000 جنيه.

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قانون المرور عقوبة السير عكس الاتجاه بوابة الفجر المرور الفجر

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