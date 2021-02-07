مساعد وزير الداخلية السابق: عقوبة السير عكس الاتجاه السجن وغرامة 5 آلاف جنيه.. فيديو

قال مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، إن هناك كاميرات على الطرق ترصد مخالفات الهاتف المحمول وعدم ربط الحزام خلال قيادة السيارة.





وتابع "قريطم"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كاميرات تم تركيبها في القاهرة لرصد مخالفات المرور.





وكشف مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، عن أن نسبة الحوادث انخفضت كثيرا نتيجة شبكة الطرق الجديدة، كما أن قانون المخدرات من الإجراءات التي ساهمت في تقليل الحوادث.



