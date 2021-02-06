بيراميز يحدد موعد السفر لكوت ديفوار لمواجهة كلوب أبيدجان

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا منح اللاعبين راحة سلبية لمدة ٤٨ ساعة لالتقاط الأنفاس بعد مواجهة طلائع الجيش وقبل السفر إلى كوت ديفوار.





وقرر الجهاز الفني العودة للتدريبات بداية من الثلاثاء استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





واستقر الجهاز على السفر في الواحدة ظهر الخميس المقبل بطائرة خاصة إلى أبيدجان لخوض المباراة المحدد لها ١٤ من فبراير الجاري في العاصمة الإيفوارية.



