مصطفي محمد يُسجل ويقود جالطة سراي لعبور عقبة فنربخشة وتصدر الدوري التركي

السبت 06/فبراير/2021 - 08:35 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
قاد الدولي المصري مصطفي محمد، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر، والمعار حاليًا إلى صفوف جالطة سراي، فريقه إلى تحقيق فوزًا غاليًا على حساب فنربخشة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري التركي لكرة القدم.

ويُدين جالطة سراي بهذا الفوز الغالي والثمين إلى مصطفي محمد، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 من عمر اللقاء إثر تسديدة متقنة سكنت شباك حارس مرمي فنربخشة.

ورفع جالطة سراى رصيده بهذا الفوز إلى  برصيد 48 نقطة متصدرًا ترتيب الدوري التركي بفارق الأهداف عن فريق فناربخشة الذى يتساوى معه بنفس عدد النقاط. 

يذكر أن أن مواجهة الدور الأول بين جالطة سراي وفنربخشة، فى الجولة الثالثة من الدوري التركي قد انتهت بالتعادل السلبي.

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