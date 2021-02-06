عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة





جاء هدف مصطفي محمد مهاجم جالطة سراي في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، إثر تسديدة يمنية محكمة سكنت شباك حارس مرمي فنربخشة الذي لم يستطيع فعل أي شيء تجاها.





هدف مصطفى محمد في مرمى فنربخشه 🔥 pic.twitter.com/uOa4N68R1V — الكرة التركية (@TrkSport) February 6, 2021

سجل مصطفي محمد، نجم الزمالك ومنتخب مصر والمعار حاليًا إلى صفوف فريق جالطة سراي، هدفًا رائعًا في شباك فنربخشة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم.