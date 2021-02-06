عاجل.. مصطفي محمد يسجل هدفًا عالميًا في شباك فنربخشة

السبت 06/فبراير/2021 - 07:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
سجل مصطفي محمد، نجم الزمالك ومنتخب مصر والمعار حاليًا إلى صفوف فريق جالطة سراي، هدفًا رائعًا في شباك فنربخشة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات الدوري التركي لكرة القدم.

جاء هدف مصطفي محمد مهاجم جالطة سراي في الدقيقة 54 من عمر الشوط الثاني، إثر تسديدة يمنية محكمة سكنت شباك حارس مرمي فنربخشة الذي لم يستطيع فعل أي شيء تجاها.

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مصطفي محمد فنربخشة جالطة سراي الدوري التركي

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