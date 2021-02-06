الكشف عن معلق مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية

السبت 06/فبراير/2021 - 07:05 م
بوابة الفجر
علي خلاف

ضرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، موعدا ناريا ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، في دور نصف نهائي بطولة مونديال العالم للأندية قطر 2021.

معلق مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ في مونديال العالم للأندية  قطر 2021

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد تغلب على الدحيل القطري صاحب الأرض والضيافة، بهدف نظيف في دور ربع نهائي مونديال العالم للأندية  قطر 2021.

وتقام مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة الثامنة من مساء الإثنين المقبل ضمن إطار منافسات دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية  قطر 2021.

من جانبه أعلنت إدارة قنوات بي إن سبورتس القطرية، نقل مواجهة الأهلي ضد بايرن ميونيخ الألماني عبر قناة beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD المفتوحة ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي.

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علي محمد علي ‏بايرن ميونيخ الأهلي وبايرن ميونخ الأهلي

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