فوز الشرقية وتعادل فاقوس وخسارة بلبيس تشعل صراع المنافسة بالقسم الثالث









وفي الدقيقة 35 إحتسب الحكم ركلة جزاء لعرب الرمل عقب عرقلة الحارس للمهاجم، سجلها اللاعب حاتم فرحات، ليخرج الشوط الاول بتقدم عرب الرمل بهدفين مقابل.

وفي الشوط الثاني نجح لاعبو مركز شباب ديرب نجم في العودة للقاء بإحراز هدف التعادل بالدقيقة 33 عن طريق اللاعب مصطفى محمد.









ترتيب المجموعة العاشرة

1- بلبيس 25 نقطة

2- فاقوس 25 نقطة

3- الشرقية 26 نقطة

4- ميت خلف 22 نقطة

5- أبو كبير 16 نقطة

6- ميت خاقان 16 نقطة 7- تــــلا 15 نقطة

8- ابو حماد 14 نقاط

9- بطا 14 نقاط

10- غزل شبين 11 نقطة

11- منوف 13 نقطة

12- عرب الرمل 9 نقاط

13- شباب عرابي 8 نقاط

14- ديرب نجم 7 نقاط

15- شباب ديرب نقطتين وحقق نادي ديرب نجم فوزا هاما على حساب أبو كبير، بهدف علاء الويشي في الشوط الثاني، وحصل ميت خلف على راحه. وأشهر الحكم البطاقة الصفراء لثلاث لاعبين من عرب الرمل وهم، محمد صبري، ومحمد احمد عباسي مواليد 99، والبديل فوزي فتحي، كما حصل أحمد السعيد، حارس شباب ديرب على بطاقة صفراء. ونجح عرب الرمل في إدراك التعادل عن طريق إيهاب عطا من ضربة رأس مستغلاً ركلة ركنية لفريقة.وفي الدقيقة 35 إحتسب الحكم ركلة جزاء لعرب الرمل عقب عرقلة الحارس للمهاجم، سجلها اللاعب حاتم فرحات، ليخرج الشوط الاول بتقدم عرب الرمل بهدفين مقابل.

إشتعلت المنافسات في المجموعة العاشرة، بالقسم الثالث، بين الثلاثي الشرقية، وفاقوس، وبلبيس، عقب ختام منافسات الجولة الثالثة عشر للدور الأول.وشهدت مواجهات السبت، فوز الشرقية على مركز شباب أبو حماد بهدفين دون مقابل، سجلهما اللاعب أحمد المسيدي الجناح الأيمن للفريق الشرقاوي بالشوط الثاني.وحسم التعادل الإيجابي لقاء غزل شبين مع نادي فاقوس، 1-1 حيث تقدم الغزل بهدف لمؤمن قصري في الدقيقة 22 بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد فاقوس للقاء بالدقيقة الخامسة بهدف التعادل عن طريق اللاعب محمود عفروتو.وحقق نادي منوف مفاجأة بالفوز على بلبيس بهدف نظيف، سجلة الإفريقي فيكتور، في الشوط الثاني، ليقتنص منوف ثلاث نقاط ثمينة في صراع البقاء.وتغلب فريق مركز شباب تلا على ضيفه فريق مركز شباب عرابي بهدفين دون رد، سجلهما أحمد شيكا وأحمد بيكو في الدقيقتين 25 و 32 بالشوط الثاني.وتعادل ميت خاقان على ملعبه مع مركز شباب بطا 1-1 حيث تقدم أصحاب الديار عن طريق اسلام فريد الوافد من جمهورية شبين، ونجح بطا في التعادل عبر اللاعب أحمد علي بالدقيقة 85 .وفي موقعة كروية مثيرة، تعادل عرب الرمل مع مركز شباب ديرب نجم بنتيجة 2-2 حيث شهد الشوط الأول تفوق عرب الرمل بهدفين لهدف، حيث تقدم شباب ديرب بالدقيقة 11 عن طريق اللاعب على جمال، من تصويبة قوية من خارج المنطقة.