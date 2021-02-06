مفاجأة في تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الاتحاد السكندري

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تشكيل الفارس الأبيض لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 12 والتي من المقرر أن تقام مساء غد الأحد.





ومن المنتظر أن يخوض باتشيكو مباراة الاتحاد السكندري المباراة بتشكيلة مكونة من:





في حراسة المرمى: محمد أبو جبل





في خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - حازم إمام





في خط الوسط الدفاعي: طارق حامد- إمام عاشور





في خط الوسط الهجومي: أحمد سيد زيزو - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما





في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري





ويحتل الزمالك قمة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة، بعدما فاز في سبع مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في لقاء وأحرز 17 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.



