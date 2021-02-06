شاهد.. مقطع من مسلسل "Fate: The Winx Saga" عبر "نتفليكس"

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شاركت الصفحة الرسمية لـ"نتفليس" مقطع فيديو منكواليس تصوير مسلسل " Fate: The Winx Saga" والذي طرح الموسم الأول منه في الفترة الماضية.



وضم مقطع الفيديو مشهد أبيجيل كوين، من نهاية المسلسل.



مسلسل Fate: The Winx Saga من بطولة أبيجيل كوين، داني جريفين، هانا فان دير ويستهوسن، إليشا أبلباوم، فريدي ثورب، بريشوس مصطفى، إليوت سالت، سادي سوفيرال، ثيو جراهام، جاكوب دودمان، فرح داولينج، جوردان كولينز.