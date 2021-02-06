



هنا رابط.. خطوات الاستعلام عن موعد صرف معاش تكافل وكرامه 2021 عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي tk.moss.gov.eg





موعد صرف معاش تكافل وكرامه 2021، يعد برنامج تكافل وكرامه واحدا من البرامج الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي من اجل الوقوف بجانب أبناءها من الأسر محدودة الدخل حيث تقوم بمنحهم مبالغ شهريه للمساهمه في تخفيف أعباءهم الاقتصادية وخاصتا أنها زادت بعد تفاقم وباء كورونا ، الجدير بالذكر أن وزارة التضامن قد قامت خلال الأيام الماضية بالكشف عن استعدادها خلال أيام بسيطة عن قيامها بصرف الدفعات المستحقة لمعاش تكافل لشهر فبراير والتي يمكن الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الخطوات المذكورة في السطور التالية .





موعد صرف معاش تكافل وكرامه 2021

يتم منح معاش تكافل وكرامة للعديد من الفئات المستحقه التي قامت الوزارة بتحديدها وفقا لانطباق الشروط عليها لكي يصل الدعم الي مستحقيه من الفئات التي لايوجد لها دخل ثابت والتي تتمثل في ذوي الاحتياجات الخاصه والارامل والمطلقات ولهم ابناء في مراحل تعليميه حيث يلزم ان يتم احضار ورقه تثبت التحاقهم بالمدرسه المثبوتين بها ، الجدير بالذكر ان هذا المعاش يتم منحه ايضا للفئات الاصغر من ستون عاما وذلك بعد ان يقوموا بتقديم عبر الرابط الالكتروني ويتم دراسته من قبل الجهات المختصة لثبوت احقيته في الدعم .





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه

من خلال هذه الفقره نستعرض لكم الخطوات اللازمه من اجل الاستعلام عن معاش تكافل وكرامه عبر الرابط الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي عبر النقاط الاتيه :





- يتم الدخول علي الرابط الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- الضغط علي زر الاستعلام تكافل وكرامه .

- قم تسجيل الرقم القومي والاسم ثلاثيا .

- ثم قم بتسجيل رقم الهاتف والمحافظة التابع لها المتقدم .

- بعد التاكد من البيانات المسجله قم بالضغط علي زر استعلام .



