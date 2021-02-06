بطاقية بكار.. عبير صبري تبهر جمهورها بكواليس تصوير "موسى"

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شاركت الفنانة عبير صبري، صورة من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني "موسى" اثناء تصوير مشاهدها في محافظة أسوان هي وفريق العمل وقبل عودتها للقاهرة.



واستمر تصوير عبير صبري ومحمد رمضان، وهبة مجدي في محافظة أسوان 4 ايام، وظهرت "صبري" في الصورة بالملابس الصعيدية وطاقية بكار.



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان وعبير صبرى وهبة مجدى ورياض الخولى وصبرى فواز وعدد من الفنانين وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى