خاص.. الدهراوي وخضر على رادار الإسماعيلي

دخل مسؤولو الإسماعيلي في مفاوضات لضم الثنائي أشرف خضر ومحمد الدهراوي للجهاز الفني للفريق.





وعلم " الفجر " ان الإسماعيلي بصدد توجيه الشكر للثنائي أحمد العجوز المدرب العام للفريق، وسعفان الصغير مدرب حراس المرمى خلال الساعات القادمة.





وعرض مسؤولو القلعة الصفراء على احمد العجوز تعيينه مديراً للكرة وهز ما رفضه المدرب مكتفياً يما قدمه مع الفريق، أما سعفان فسيتم توجيه الشكر له لمنح فرصة لمدرب جديد.





ويحل الإسماعيلي ضيفاً على الاتحاد السكندري الجمعة المقبلة، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الدوري الممتاز.



