حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ" أحداث تجمهر أكتوبر " للحكم

السبت 06/فبراير/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل




قررت اليوم السبت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم عمر حاتم جمال محمد ـ طالب ـ صادر ضده حكم غيابي بالسجن خمس سنوات في أحداث تجمهر اكتوبر في القضية رقم 914 لسنة 2014 جنايات قسم ثاني أكتوبر والمقيدة برقم 4195 لسنة 2014 كلي جنوب الجيزة وبرقم 92 لسنة 2014 حصر تحقيق الأحداث الطارئة.. وذلك لجلسة 14 ابريل المقبل للنطق بالحكم

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسكرتارية أحمد مصطفي.


كانت قد اتهمت النيابة العامة واخرين سبق الحكم عليهم بعدة تهم منها الاشتراك في تجمهر مؤلفمن اكثر من 5 اشخاص ومان الغرض منه إرتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والتأثير علي السلطات بواسطة اسلحة نارية وبيضاء عباة عن فرد خرطوش وزجاجات مولوتوف

كما اتهمتهم النيابة العامة باستعراض القوة والعنف امام المارة والمواطنين القاطنين ورجال السلطة العامة وذلك بقصد ترويع الامن والسكينة العامة والقاء الرعب في نفوس المواطنين وتكدير أمنهم العام وتعريض حياتهم للخطر علي النحو المبين بالتحقيقات.

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