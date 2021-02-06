



(اسماء المستحقين) صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة فقط وموعد صرف الدفعة السادسة “500 جنية”





صرف منحة العمالة الغير منتظمة، مع بداية شهر فبراير من العام الجاري 2021 بدأ الآلاف من المواطنين من فئة العمالة المتضررة والعمالة الغير منتظمة بالبحث عبر محركات البحث للتعرف على تفاصيل صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وخاصةً بعدما اعلنت وزارة القوى العاملة المصرية بالعمل على صرف دفعة جديدة من المنحة خلال شهر فبراير للمواطنين الاكثر تضرراً من انتشار فيروس كورونا، وتعتبر الدفعة المُعلن عن صرفها هى الدفعة السادسة من المنحة، حيث تم صرف منحة العمالة الغير منتظمة خمس مرات خلال الشهور الماضية، والآن تستعد الوزارة لإتخاذ كافة الاجراءات لصرف الدفعه السادسة من المنحة، ومن خلال هذا المقال سوف تتعرفون على خطوات الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، وايضا الموعد الخاص بصرف المنحة.





موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة

ينتظر الآلاف من الموعد الموعد التى حددتة وزارة القوى العاملة ل صرف منحة العمالة الغير منتظمة، حيث اشارات الوزارة في تصريحاتها حول صرف هذه الدفعة المقرر صرفها في شهر فبراير الجاري على ان سيتم صرفها خلال الاسبوع الثاني من شهر فبراير 2021، ومن المقرر صرف منحة العمالة الغير منتظمة بالطريقة التى تمت في الدفعة السابقة وهي من خلال مكاتب البريد، حيث يستيطع المواطن المستحق صرف مستحقاتة بالرقم القومي الذي تم ادخالة عن تسجيل بيانات منحة العمالة.





استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

عملية استعلام منحة العمالة الغير منتظمة هي عملية يتم من خلالها معرفة احقية صرف منحة العمالة الغير منتظمة، وتتم هذه العملية عبر موقع وزارة القوى العاملة، حيث يتم الدخول الى الموقع وم الموقع يتم اختيار الايقونة المخصصة للإستعلام من الصفحة الرئيسية للموقع، سيتم توجيهك الى صفحة مخصصة للقيام بإدخال الرقم القومي، قم بإدخال الرقم القومي والضغط على زر الاستعلام، عند فعل ذلك يتم عرض كافة تفاصيل صرف منحة العمالة الغير منتظمة.



