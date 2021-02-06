هشام جمال يتصدر مؤشر البحث في جوجل

تصدر الفنان الشاب هشام جمال وأبطال مسلسل "في بيتنا روبوت مؤشرات البحث في جوجل الْيوم وذلك بعد ظهورهم أمس في برنامج معكم مع الاعلاميه مني الشاذلي وتحقيق المسلسل نجاح متصاعد منذ أول يوم للعرض واحتل المرتبه الثانيه بعد هشام الفنانه ليلي أحمد زاهر وتلاهم الفنان عمرو وهبه.









مما يؤكد ارتباط الجمهور بأبطال في بيتنا روبوت والبحث عن أبطاله وقد تصدر المسلسل خلال الايام الماضيه تريند يوتيوب في مصر وبعض الدول العربيه .









مسلسل في بيتنا روبوت بطوله شيماء سيف وليلي زاهر وهشام جمال وعمرو وهبه ودلال عبدالعزيز ومن اخراج ًوليد الحلفاوي وانتاج سينرجي وروزناما.







