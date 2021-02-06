تأجيل ديربي الدوري الجزائري بسبب الزمالك





أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم السبت تأجيل مباراة ديربي الجزائر، التي كانت مقررة بين اتحاد الجزائر ومولودية الجزائر غدا الأحد في قمة مباريات المرحلة الــ12 من الدوري.





وأعلنت الرابطة عبر موقعها الرسمي أيضا تأجيل المواجهة التي كان من المفترض أن يحل فيها شباب بلوزداد حامل اللقب ضيفا على جمعية أولمبي الشلف غدا الأحد.





وأرجعت الرابطة قرارها إلى الطلب الذي تقدم به كل من مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، والذي لقي قبولا لدى منافسيهما، اتحاد الجزائر وجمعية أولمبي الشلف.





وكان اتحاد الجزائر قد أعلن موافقته على طلب منافسه مولودية الجزائر عبر بيان نشره على فيسبوك ذكر فيه أنه يريد من ذلك تمكين منافسه من الإعداد الجيد للمباراة التي يلتقي فيها الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، ضمن الرغبة في تغليب مصلحة كرة القدم الجزائرية.





وطالب شباب بلوزداد أمس الجمعة بتأجيل مباراته أمام جمعية أولمبي الشلف، بداعي الإصابات العديدة في صفوفه والسفر إلى الكونغو الديمقراطية لملاقاة تي.بي مازيمبي يوم السبت المقبل في دوري الأبطال.