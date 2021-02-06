القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في مونديال الأندية

السبت 06/فبراير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ والتي تقام يوم الاثنين القادم لحساب مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن تنطلق المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي.

في الوقت الذي أعلنت فيه قناة الكأس القطرية إذاعة المباراة عبر قناتها الثالثة بتعليق خليل البلوشي وكذلك قناة مكسبي.

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بي إن سبورتس المفتوحة بطولة كأس العالم للأندية الأهلي وبايرن ميونخ

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