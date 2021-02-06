موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الإسباني

السبت 06/فبراير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
يلتقي فريق ريال مدريد، مع نظيره هويسكا، اليوم السبت 6 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.
وستقام المباراة بين ريال مدريد وهويسكا في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.
وقد تلقى ريال مدريد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليفانتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على دي ستيفانو.
ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.

أخبار تهمك

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 15 ساعة

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

حكم مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. صاحب ذكرى أليمة للفراعنة وشاهد على هدف "زيدان" مع بني ياس

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة بايرن ميونخ

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 17 ساعة

ليفربول يحصل على خدمات شبيه محمد صلاح

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:55 م

عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

09:40 ص

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

11:08 ص

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع