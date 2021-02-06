موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الإسباني

يلتقي فريق ريال مدريد، مع نظيره هويسكا، اليوم السبت 6 فبراير، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين ريال مدريد وهويسكا في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تلقى ريال مدريد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ليفانتي، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على دي ستيفانو.

ويحتل فريق ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.