حجز خطوط وي we لأصحاب تكافل وكرامة 2021 عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات بالرقم القومي فقط (وزارة الاتصالات والتكنولوجيا)

السبت 06/فبراير/2021 - 02:29 م
حجز خطوط وي we
حجز خطوط وي we

حجز خطوط وي we لأصحاب تكافل وكرامة 2021 عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات بالرقم القومي فقط (وزارة الاتصالات والتكنولوجيا)

حجز خطوط وي لأصحاب معاشات تكافل وكرامة وهذا ضمن خطة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل رفع العبء والمعاناة عن هذه الأسر البسيطة التي يعتمدون بشكل كامل على معاش تكافل وكرامة في شراء مطالبهم الأساسية من الطعام والشراب لأنهم من الفئات الأكثر استحقاقاً لكل الدعم والمساندة وتحاول جميع أجهزة الدولة الوقوف بجانبهم لكي يعيشون مثل باقي الفئات دون معاناة، تسليم خطوط وي يحتاج فقط لبعض البيانات الشخصية لكي يتم مراجعة البيانات وحالة مطابقتهم والتأكد من أن المتقدم من أصحاب معاشات تكافل وكرامة يتم الموافقة عليه تحديد أقرب فرع لدى لاستعلام الخط وتشغيل على الهاتف المحمول، للتعرف على خطوات التسجيل وأبرز المعلومات عليكم متابعة الفقرات التالية.

خطوات حجز خطوط وي 2021
- للحصول على شريحة وي عليكم أولاً الضغط على هذا الرابط المصرية we (اضغط هنا).
- إدخال الرقم القومي.
- تحديدة اليوم والشهر والسنة.
- الضغط على أنا ليس روبوت.
- الضغط على زر متابعة.
- استكمال البيانات وتحديد أقرب فرع للحصول على شريحة وي.

حجز خطوط  وي we أصحاب تكافل وكرامة
يمكن لكل شخص من تكافل وكرامة الحصول على خط وي بشكل مجاني من الشركة المصرية للاتصالات وبدون أي رسوم وهذا ما أعلنت عنه بشكل رسمي منذ فترة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات و عملية التسجيل  تتم بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي والفترة المحددة التي يتوجه الشخص للاستلام لا تزيد عن 10 أيام ويتم تفعيل الخدمات على الخطط فور الاستلام للاستفادة من مزايا الشريحة بالكامل.

حجز خطوط وي we لأصحاب تكافل وكرامة 2021 عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات بالرقم القومي فقط (وزارة الاتصالات والتكنولوجيا)

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وزارة الاتصالات والتكنولوجيا حجز خطوط وي 2021 تكافل وكرامة 2021 المصرية للاتصالات

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