مصادر ليبية: الاتفاق على نزع الألغام خلال 15 يوما لفتح الطريق الساحلي

أكدت مصادر ليبية، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، على نزع الألغام خلال 15 يوما لفتح الطريق الساحلي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وطالب من جميع الأطراف الليبية بالبناء على هذه الخطوة المهمة وبذل المزيد من الجهود التي تكفل التوصل إلى حل نهائي ومتكامل للأزمة في ليبيا بإرادة ليبية خالصة وعدم السماح للقوى الخارجية بالتدخل في الشئون الداخلية للدولة الليبية الشقيقة.