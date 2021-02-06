"فيسبوك" يطالب بإلغاء حظر وسائل التواصل الاجتماعي في ميانمار

صرح مسؤول بشركة التواصل الإجتماعي، اليوم السبت، إن فيسبوك قلق للغاية بشأن الأوامر بإغلاق الوصول إلى الإنترنت في ميانمار ودعا السلطات إلى إلغاء حظر الوصول إلى خدمات وسائل التواصل الاجتماعي.





وكان المجلس العسكري الجديد في ميانمار أمر بحجب فيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى في الأيام الأخيرة، لكن تم قطع الوصول إلى الإنترنت تمامًا اليوم السبت.



