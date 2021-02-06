عاجل.. الزمالك مُهدد بالحرمان من التعاقدات

السبت 06/فبراير/2021 - 01:55 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
يعيش الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالة حرجة للغاية وذلك بسبب تهديده من الفيفا بعدم إبرام أي من التعاقدات خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادم.


حيث أكد محامي بنجامين أشيمبونج في تصريحات صحفية أن القلعة البيضاء لم تتواصل معه بشأن التسوية المالية مع اللاعب ما قد يعرضه للحرمان من التعاقدات حال إستمرت القضية.


في الوقت الذي شدد فيه أيضاً أن نادر السيد وكيل اللاعبين ليس له أي علاقة باللاعب وأن التسوية التي زعم البعض أنها له ليس لها أساس من الصحة.

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