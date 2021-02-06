الصين توافق على طرح لقاح "سينوفاك" للإستخدام الجماهيري

السبت 06/فبراير/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
كشفت شركة "سينوفاك -بيوتتك"، اليوم السبت، أن لقاح COVID-19 الخاص بوحدتها قد تمت الموافقة عليه للاستخدام لعامة الناس من قبل منظمة المنتجات الطبية في الصين.


ويعتبر لقاح "سينوفاك" لقاح "كورونا" الثاني المعتمد للاستخدام العام في الصين، بعد الموافقة على لقاح " سينوفارم" الذي طوره معهد بكين التابع لمجموعة الأدوية الوطنية الصينية المملوكة للدولة (Sinopharm) في ديسمبر.

تم استخدام كلا اللقاحين بالفعل في برنامج التطعيم الصيني الذي يستهدف بشكل أساسي المجموعات الرئيسية التي تعتبر معرضة لخطر أكبر للتعرض للفيروس.

وقالت سينوفاك في بيان صحفي إن إندونيسيا وتركيا والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وأوروغواي ولاوس منحت تصريحًا طارئًا للقاح CoronaVac الذي طورته شركة Sinovac Life Sciences.

وذكرت سينوفاك أن الموافقة على نظام الجرعتين من قبل الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية تستند إلى نتائج شهرين من التجارب السريرية في المراحل المتأخرة في الخارج، والتي لم يتم الحصول على بيانات التحليل النهائية منها بعد.

ومن المتوقع أن تتمكن شركة "سينوفاك" من إنتاج أكثر من مليار جرعة سنويًا على شكل مكونات سائبة بحلول فبراير، حسبما ذكرت في بيان.

وتعمل الشركة على توسيع قدرتها على تعبئة اللقاح في قوارير ومحاقن، والتي تتخلف حاليًا عن قدرتها على تصنيع اللقاح.

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