مصطفى صابر يكتُب.. "ياأهلي مايهزك ريح".. حمص فعلها أمام أبطال العالم

السبت 06/فبراير/2021 - 12:43 م
مصطفى صابر
مصطفى صابر
مصطفى صابر
تترقب جماهير النادي الأهلي مواجهة قوية وحاسمة أمام بايرن ميونخ الألماني الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حالياً في الدوحة العاصمة القطرية.


لا شك أن بايرن ميونخ يمتلك أقوى فريق في العالم خلال الفترة الحالية، وهو بطل أوروبا الذي لا يرحم منافسيه، وأبرزهم برشلونة الذي تلقى هزيمة تاريخية بنتيجة 8-2 في دوري أبطال أوروبا، ولكن اعتدنا أن ليس هناك مستحيل في عالم الساحرة المستديرة.


فلا يمكن أن ننسى الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المصري على نظيره الإيطالي بطل العالم 1 – صفر في المباراة التي جمعت بينهما الخميس 18/6/2009 في كأس العالم للقارات بجنوب إفريقيا، ليكون أول فريق عربياً وأفريقياً يحقق الفوز على إيطاليا فى بطولة عالمية.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: هانى سعيد، أحمد سعيد "أوكا"، وائل جمعة، أحمد فتحي، سيد معوض.

خط الوسط: محمد شوقي، حسنى عبد ربه، محمد حمص.

الهجوم: محمد زيدان، محمد أبوتريكة.

حيث تمكن نجم خط وسط الدراويش محمد حمص من تسجيل هدف الفوز قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول من المباراة، ليقود المنتخب المصري إلى فوزه التاريخى فيما تلقى المنتخب الإيطالي خسارته الأولى في البطولة.

وفي تلك المباريات الكبيرة أمام بايرن ميونخ الذي يمتلك من سرعات وخبرات كبيرة في كرة القدم وبطل أوربا، لابد أن يكون هناك بعض التوفيق للنادي الأهلي، والاعتماد كثيراً على الكرات الثابتة والتي يمكن استغلالها لتشكيل خطورة على مرمى فريق بحجم باير ميونخ.

كما لايمكن أن تفرض أسلوب اللعب على بايرن في ظل السرعات واللياقة البدنية لديهم، وبدون تقليل فلم يقدر على فعلها فرق بحجم برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي، لابد من الاستفادة من الكرات ثابتة والحصول عليها في أماكن تشكل خطورة على بايرن والاعتماد على مهاجم سريع.

 
ولابد من الاعتماد على طريقة الكونتر أتاك واللعب على المرتدات السريعة خلف دفاع البايرن، وسيكون هناك على الأقل صنع فرصة أوإثنين على الأقل تقدر تسجل من خلالهم بجانب التوفيق بشكل كبير في تلك المباراة.

وعلى الأهلي أن يسترجع روح منتخب مصر أمام إيطاليا في كأس العالم للقارات، و"ياأهلي مايهزك ريح".. حمص فعلها مع "أبطال العالم".

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