في وقت واحد.. فصل التيار الكهربائي عن 30 قرية ومدينة في كفر الشيخ

السبت 06/فبراير/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
شهدت 30 قرية ومنطقة على مستوى محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، انقطاعا للتيار الكهربائي في وقت واحد، وذلك للقيام بعدة إصلاحات وتجديدات لشبكة الكهرباء في تلك المناطق.

ومن بين المدن والقري التي شهدت قطع تيار كهربائي: مدينة مصيف بلطيم والقري" روينة، ميت الديبة، شوغي، المرابعين الشخلوبة، الجرايدة، السحايت، محلة دياي، قميسون غرب، السالمية، عربان " ومدينة الرياض.

وأصدرت شركة الكهرباء بيان، أكدت فيه أن قطع التيار الكهربائي سيستمر حتي الساعة الثالثة عصرا إن لم يستجد جديد، وذلك لإجراء عملية إحلال وتجديد لشبكات الجهد المتوسط الكهربائية.

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كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي

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