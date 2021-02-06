مها الصغير تعلن موعد نشر حوار أجرته مع والدها قبل رحيله بعامين

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كشفت الإعلامية مها الصغير، عن موعد نشر حوارها مع والدها مصفف الشعر الراحل محمد الصغير الذي توفي منذ أسبوع، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتبت مها الصغير منشورًا قالت فيه:"أنا عملت الحوار ده مع أبويا محمد الصغير من سنتين، وبعد ما عملناه اتكلمنا كلنا كرو It's Showtime وcbc، وقررنا نأجله أو بالأصح قلنا بلاش علشان الميديا والناس مش هنسلم واللي هيقول كوسة واللي هيقول واسطة، إلخ".



وأضافت مها الصغير قائلة:"مع أن الحوار رسمي وعن العمل والطموح وبناء الإنسان والإتقان ومعاني تانية كتيرة، الكلام كان كله عن الشباب وإزاي يحققوا أحلامهم، وبعد سنتين رحل محمد الصغير".





واختتمت مها الصغير كلامها قائلة: " وقال لي كلام مهم أوي علمني كذا حاجة إلا حاجة واحدة بس، أعمل إيه من بعده، اتفرجوا عليه كلام من القلب وكلام مهم وملهم كعادته السبت على CBC التاسعة مساءً،يارب يعجبكوا".