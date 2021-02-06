قافلة دعوية إلى جنوب سيناء في عيدها القومي

السبت 06/فبراير/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
اتفق كل من محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على إطلاق قافلة دعوية مارس المقبل تضم عشر واعظات من الأوقاف تجوب المناطق والتجمعات البدوية بمحافظة جنوب سيناء، لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز روح الولاء والانتماء الوطني، وذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تكريم الواعظات المشاركات في القافلة الدعوية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

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قافلة دعوية جنوب سيناء

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