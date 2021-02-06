عاجل.. انفجار في مبنى سكني بمدينة بوردو الفرنسية

السبت 06/فبراير/2021 - 12:07 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، عن إصابة ثلاثة أشخاص، وفقدان اثنين آخرين، جراء انفجار قوي دوى في مبنى سكني بمدينة بوردو الفرنسية.

 

ووقع الانفجار، في حي شارترون قرب وسط بوردو، وفقًا لصحيفة Sud Ouest المحلية.

 

وقد أفادت الصحيفة الفرنسية، بأن الحادث نجم عن انفجار غاز داخل مرأب خاص للسيارات، ما تسبب في انهيار المبنى المحيط به.

 

وأشارت المؤشرات الأولية، إلى تعرض أحد المصابين، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 89 عاما، لجروح بليغة ونقل إلى المستشفى، فيما لا يزال البحث مستمرا عن المفقودين، وبينهما زوجة الرجل المذكورة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مدينة بوردو الفرنسية مبنى سكني فرنسا انفجار

أخبار تهمك

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. بايرن ميونخ يستعد للأهلي بالقوة الضاربة

منذ 39 دقيقة

الباحث المصري المشارك في لقاح أكسفورد يكشف بشرى سارة عن فيروس نيباه (فيديو)

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

منذ ساعة و 8 دقيقة

ليفربول يحصل على خدمات شبيه محمد صلاح

منذ 39 دقيقة

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ يوم

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ ساعتين

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ حوالي 3 ساعات

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 15 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

قتلى وجرحى بانهيار مبنى سكني جنوبي روسيا

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث ماجنيتاجورسك يصل إلى 26 شخصا

وزير الخارجية الفنلندي يعرب عن تعازيه لأسر ضحايا "ماجنيتاجورسك"

فرانس فوتبول: المغربي "يوسف بناصر" يقترب من الإنتقال إلى صفوف بوردو

عاجل.. إصابة 25 شخصا جراء انفجار في ألمانيا

عاجل.. سماع دوي إطلاق نار في برلين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. قرعة كأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

12:01 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

11:08 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع