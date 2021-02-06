عاجل.. انفجار في مبنى سكني بمدينة بوردو الفرنسية

أعلنت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، عن إصابة ثلاثة أشخاص، وفقدان اثنين آخرين، جراء انفجار قوي دوى في مبنى سكني بمدينة بوردو الفرنسية.

ووقع الانفجار، في حي شارترون قرب وسط بوردو، وفقًا لصحيفة Sud Ouest المحلية.

وقد أفادت الصحيفة الفرنسية، بأن الحادث نجم عن انفجار غاز داخل مرأب خاص للسيارات، ما تسبب في انهيار المبنى المحيط به.

وأشارت المؤشرات الأولية، إلى تعرض أحد المصابين، وهو رجل مسن يبلغ من العمر 89 عاما، لجروح بليغة ونقل إلى المستشفى، فيما لا يزال البحث مستمرا عن المفقودين، وبينهما زوجة الرجل المذكورة.