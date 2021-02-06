نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات خلال 24 ساعة (صور)



في مجال حماية الثروة الزراعية

ضبط عدد (4) قضايا إدارة "شركة – مصنع – مخزن ومحل أسمدة ومبيدات " بدون ترخيص"، بمضبوطات (321،750 طن "أسمدة زراعية" – "3،280 طن - 95212 عبوة مبيدات زراعية" بدون ترخيص ومنتهية الصلاحية وبدون علامات تجارية مسجلة) بنطاق مديرية أمن البحيرة.



ضبط عدد (1) قضية "ثلاجة بدون ترخيص" بمضبوطات وزنت (18،724 كيلو جرام لحوم مختلفة الأنواع بها تغير في خواصها الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك) بنطاق مديرية أمن القليوبية.



في مجال حماية البيئة

عوادم السيارات: ضبط عدد (24 سيارة) لتجازوها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق



مديرية أمن القليوبية.

منشآت صناعية: ضبط عدد (10) منشآت لعدم توافر "سجل بيئى – مهمات الوقاية للعاملين، وكذا مزاولة النشاط بدون ترخيص - التخلص غير الآمن من المخلفات" بنطاق مديرية أمن البحيرة.



في مجال حماية الثروة السمكية

ضبط عدد (37) قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

ضبط عدد (15) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق مديرية أمن البحيرة.



في مجال حماية الملاحة الداخلية

ضبط عدد (11) وحدة نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.



في مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية

ضبط عدد (42) قضية تلوث بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الشرقية.



في مجال الإجراءات الاحترازية

ضبط عدد (11) قضية "عدم ارتداء الكمامات الواقية" بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.. بنطاق المنطقة المركزية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:-