إمام مسجد السيدة نفيسة: الأخلاق ثمرة الإيمان.. والإنسان بلا أخلاق كالجسد بلا روح

السبت 06/فبراير/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
أكد الدكتور علي الله شحاتة الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) أن الإسلام قد اهتم بجوانب تزكية النفس، وأن الأخلاق ثمرة الإيمان، فمن زاد عليك خلقا فقد زاد عليك في درجات الإيمان، وأن الإنسان بلا أخلاق كالجسد بلا روح.

وأضاف، خلال ندوة بالزاوية التيجانية الكبرى بولاية شمال دارفور، بحضور السيد الشريف علي التماسيني شيخ الطريقة التيجانية، أن المسلم الحق هو الذي يسعى في تخليص نفسه من العيوب المهلكة، سالكا سبيل نجاتها حاميا لها من مواطن الزلل، ومن خرج عن القيم والأخلاق خرج عن الإنسانية وانسلخ منها، ولقد كان (صلى الله عليه وسلم) المثل الأعلى في القيم النبيلة والأخلاق العظيمة، حيث وصفه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، فكان (صلى الله عليه وسلم) أحسن الناس خلقًا، وأكثرهم محبة ورأفة.

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مسجد السيدة نفيسة الاخلاق

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