السجن لمسؤولين اثنين في فنزويلا زودوا أمريكا بـ "معلومات سرية"

السبت 06/فبراير/2021 - 11:46 ص
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وكالات

أصدر القضاء الفنزويلي، اليوم السبت، حكمًا بالسجن 5 سنوات على مسؤولين اثنين في شركة النفط الوطنية (بيديفيسا) بتهمة تزويد الولايات المتحدة بتفاصيل "استراتيجية وحساسة" حول قطاع النفط الذي يرزح تحت عقوبات.

 

واعتقل ألفريدو شيرينوس مسؤول العمليات الخاصة في "بيديفيسا" وأريينيس توريالبا المدير العام لعمليات الخام في الشركة، العام الماضي.

 

وفي بيان للمدعي العام طارق وليام صعب قال فيه إنه "حكم على كل منهما بالسجن 5 سنوات بجريمة الكشف عن معلومات أو التحفظ عليها أو تقديمها".

 

وكانت المحكمة، استندت في قرارها إلى شهادات وأدلة "وثائقية".

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