منافس الزمالك.. نادى مولودية الجزائر يقيل مدربة نبيل نغيز

السبت 06/فبراير/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
أعلن نادي مولودية الجزائر عن إقالة مدرب الفريق نبيل نغيز من المهمة الفنية للنادي،، وذلك قبل مواجهة الزمالك بدوري أبطال إفريقيا.

ووفقاً ما أكدته الصفحة الرسمية للنادي على الفيسبوك كان هناك لقاء جمع بين نبيل نغيز وأعضاء مجلس إدارة النادي الجزائري واتفق الطرفان على فسخ العقد بالتراضي.

وإقالة نغيز جاءت على خلفية تصريحاته الأخيرة بخصوص المستحقات العالقة للاعبي الفريق ويتواجد النادي العاصمي في المركز الخامس في الترتيب العام وبرصيد 19 نقطة وتنتظره مقابله هامة يوم السبت أمام الجار اتحاد الجزائر بملعب عمر حمادي ببولوغين.

وانتهى الاجتماع المنعقد اليوم بين أعضاء مجلس إدارة مولودية الجزائر و نبيل نغيز إلى الاتفاق على الطلاق بالتراضي بين النادي و المدرب

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