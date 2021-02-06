جرحى بانفجار في العاصمة الأفغانية كابول

السبت 06/فبراير/2021 - 11:07 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات

أصيب 6 مدنيين من بينهم 3 أعضاء من طائفة السيخ في أفغانستان، جراء انفجار وقع بالعاصمة الأفغانية كابول.

 

ووقع الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر، بحسب ما ذكرت الشرطة الأفغانية، ولم يعرف بعد طبيعة الانفجار.

 

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

 

وقد أعلنت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في السابق، مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الدموية على طائفتي الهندوس والسيخ في أفغانستان.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كابول جرحى انفجار أفغانستان

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

طردته اليونان عندما كان سفيرًا لـ"الوفاق".. من هو "المنفي" الفائز برئاسة المجلس الرئاسي في ليبيا؟

منذ حوالي 6 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 11 ساعة

باتشيكو يعاقب نجم الزمالك بالدكة أمام الإتحاد السكندري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تأخر وصول بعثة بايرن ميونيخ إلى الدوحة لمدة ٧ ساعات

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 19 ساعة

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 14 ساعة

باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

هل يطبق النموذج السويسري في بطولة دوري أبطال أوروبا ؟

منذ ساعة و نصف

الباحث المصري المشارك في لقاح أكسفورد يكشف بشرى سارة عن فيروس نيباه (فيديو)

منذ ساعة

باريس سان جيرمان مندهش من برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

منذ ساعتين

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. انفجار ثان بالعاصمة الأفغانية كابول

مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 بانفجار في كابول

مقتل شخص وإصابة أكثر من 100 بانفجار قوي في كابول

جرحى بانفجار في العاصمة الأفغانية كابول

24 قتيلا بانفجار استهدف مسيرة انتخابية وسط كابول

انفجار قرب السفارة الأمريكية بأفغانستان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:40 ص

تصريح جديد من الأرصاد للمواطنين بشأن الملابس الشتوية

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

08:53 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

لويس سواريز يكشف سبب رحيله عن برشلونة

10:26 ص

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع