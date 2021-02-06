جرحى بانفجار في العاصمة الأفغانية كابول

أصيب 6 مدنيين من بينهم 3 أعضاء من طائفة السيخ في أفغانستان، جراء انفجار وقع بالعاصمة الأفغانية كابول.

ووقع الانفجار بمنطقة الشرطة الأولى بالمدينة وقع داخل متجر، بحسب ما ذكرت الشرطة الأفغانية، ولم يعرف بعد طبيعة الانفجار.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وقد أعلنت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، في السابق، مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الدموية على طائفتي الهندوس والسيخ في أفغانستان.