حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات بمركز قليوب

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أمرت النيابة العامة بقليوب، بمحافظة القليوبية، بإشراف المستشار محمد حتة المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بالإتجار في المخدرات بمركز قليوب، وضبطهم وبحوزتهم نصف كيلو هيروين، وشادو، و180 قرص مخدر.



وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتحريز المواد المخدرة المضبوطة، وإرسالها للمعمل الجنائي.



كانت المعلومات السرية قد ورت للواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بقيام 3 عاطلين بقليوب ببيع المخدرات والأقراص المخدرة على المتعاطين والمدمنين في وضح النهار بقليوب.



وبعرض المعلومات على اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية أمر بتشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.



وبإعداد الأكمنة اللازمة جري القبض علي المتهمين، وهم "ع.س" 25 عاما، عاطل ومقيم قليوب البلد، وبحوزته كمية من مخدر الشادو تزن حوالى 350 جرام، ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول، و"س.ر.م" 36 عاما، عاطل ومقيم قليوب البلد، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالي 160 جنيه وهاتف محمول، و"ا.ع.ح" 27 عاما، عاطل، ومقيم قليوب البلد وبحوزته 180 قرصا مخدرا ومبلغ مالي 240 جنيها وهاتف محمول.