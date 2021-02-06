مصلحة الدمغة ... ضبط 3 مخالفات متنوعة ما بين محطات الوقود والموازين التجارية وافراد





استمرارا لتوجيهات على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد، أكد عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ان المصلحة قامت بــ 3 جولات تفتيشية على محطات الوقود، وموازين البسكول، والموازين التجارية والافراد، حيث اسفرت الحملات عن تحرير 6 محاضر لمحطات الوقود، وعدد 4 محاضر لموازين بسكول، وعدد 3 محاضر موازين تجارية وافراد، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.





كما أكد رئيس المصلحة انه تم دمغ 105155 سبيكة، وتم دمغ 158615 جرام عيار 21، وكذلك 142182 جرام ذهب عيار 18، و 46848 جرام فضة.



