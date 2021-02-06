الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعثر على أنشطة نووية سرية بإيران

السبت 06/فبراير/2021 - 09:44 ص
نووي إيران
نووي إيران
وكالات

عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على دليل جديد بشأن أنشطة نووية غير معلنة فى إيران، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

 

 وقد طالب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إيران بـ"مزيد من الشفافية" لإنهاء بعض القضايا المتعلقة بتفتيش منشأتين نوويتين مشبوهتين.

 

وتحيط المخاوف بالزيارة الأولى لغروسي إلى طهران منذ توليه هذا المنصب، بسبب العجز عن دخول هاتين المنشأتين، ومحاولة الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران.

 

وقال غروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي: "هناك سلسلة من القضايا التي يجب حسمها، وتتطلب مزيداً من الشفافية".

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران أنشطة نووية سرية

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