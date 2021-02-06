فهد شلبي يكشف لـ"الفجر الفني" تفاصيل شخصيته في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"

السبت 06/فبراير/2021 - 09:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
يُشارك الفنان فهد شلبي في حكاية "الجريمة لا تفيد" المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وهي بطولة هنا الزاهد، محمود عبد المغني، إخراج خالد الحلفاوي، فكرة يسري الفخراني.

وقال فهد شلبي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور شاب طيب يُدعى "زين"، وهو مقيم في حارة شعبية، ويتورط في أمرٍ ما، مُشيرًا إلى أنه تجمعه العديد من المشاهد بين الفنان محمود عبدالمغني والفنانة هنا الزاهد.

وأوضح فهد شلبي أن ما جذبه للمشاركة حكاية "الجريمة لا تفيد" هو أن السيناريو مكتوبًا بطريقة رائعة، ولوجود المخرج المتميز خالد الحلفاوي، مُعربًا عن سعادته الكبيرة بالعمل معه ومع كل هؤلاء النجوم المشاركين فيها.

وأشار فهد شلبي أن كواليس العمل كانت لطيفة ومليئة بالحب، مُتمنيًا أن تنال شخصيته والمسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.

"حلوة الدنيا سكر" فكرة يسرى الفخرانى وإخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، وتدور فكرته في إطار اجتماعى كوميدي ويعتمد على ظهور نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصرى، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، أيمن الشايب.

وفي سياق آخر، يُشارك فهد شلبي حاليًا في فيلم "موسى" مع المخرج بيتر ميني، و"ساعة شيطان" مع المخرج إبرام نشأت.

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