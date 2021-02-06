أسعار الأسماك اليوم السبت 6-2 -2021

استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 6-2-2021 ، وذلك مع استقرار حالة الطلب والعرض حيث سجلت أسعار البلطى المزارع " 1 " بين 17-20 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع "2" بين 15-16 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.









وإستقروسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها. وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 43-51 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 31-40 جنيها للكيلو، وسعر البربون " 1 " بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو









وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.