أسعار الأسماك اليوم السبت 6-2 -2021

السبت 06/فبراير/2021 - 08:45 ص
أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الإقتصادي
استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 6-2-2021 ، وذلك مع استقرار حالة الطلب والعرض  حيث سجلت  أسعار البلطى المزارع " 1 " بين 17-20 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع "2" بين 15-16 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطى الأسوانى بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو.


وإستقروسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها. وسجلت أسعار السمك البورى 1 بين 43-51 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 31-40 جنيها للكيلو، وسعر البربون " 1 " بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو


 وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 
 
وسجلت أسعار السبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو، وأسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.

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