ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بالمغرب

السبت 06/فبراير/2021 - 09:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

رصدت السلطات الصحية في المغرب ، 712 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 620 حالة سجلت يوم الخميس.

 

وأعلنت السلطات الصحية المغربية، عن ارتفاع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 474379 حالة، كما سجلت 17 وفاة جديدة نزولا من 28 أمس مما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 8368.

 

وقامت السلطات الصحية المغربية، بتطعيم 408235 شخصا حتى مساء يوم الجمعة بعد أسبوع من انطلاق حملة التطعيم للوقاية من كوفيد-19.

 

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