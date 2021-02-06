محلل سياسي: أمريكا طلبت التدخل في محاربة الإرهاب في مصر

كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر خلال فترة محاربة الإرهاب طلبت من أمريكا طائرات درونز لكشف المنطقة بالكامل، ولكن امريكا اشترطت ان تدير هذه العملية بالكامل.





وأضاف "سعيد"، في لقاء مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الجمعة، أن مصر رفضت الأمر بشكل قاطع ورفضت تدخل أمريكا في هذا الأمر.





وتاعب عضو مجلس الشيوخ، والمحلل السياسي: أن شبكة العلاقات والمصالح بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كبيرة ومتشعبة، وأمريكا تدرك قيمة وأهمية مصر جيدا.



