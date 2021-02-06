محلل سياسي: أمريكا طلبت التدخل في محاربة الإرهاب في مصر

السبت 06/فبراير/2021 - 06:31 ص
عبدالمنعم سعيد
عبدالمنعم سعيد
كشف الدكتور عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر خلال فترة محاربة الإرهاب طلبت من أمريكا طائرات درونز لكشف المنطقة بالكامل، ولكن امريكا اشترطت ان تدير هذه العملية بالكامل.

وأضاف "سعيد"، في لقاء مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، الجمعة، أن مصر رفضت الأمر بشكل قاطع ورفضت تدخل أمريكا في هذا الأمر.

وتاعب عضو مجلس الشيوخ، والمحلل السياسي: أن شبكة العلاقات والمصالح بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية كبيرة ومتشعبة، وأمريكا تدرك قيمة وأهمية مصر جيدا.

ولفت إلى أن الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن يعرف مصر جيدا، موضحا أن مصر الآن ليست كما كانت عليه قبل ٥ سنوات، أو قبل ١٠ سنوات، موضحا أنه لا يوجد أي خوف من وصول بايدن للسلطة.

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مصر عبدالمنعم سعيد بوابة الفجر الفجر الرئيس الأمريكي جو بايدن الإرهاب

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