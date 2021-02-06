الولايات المتحدة: سنحاسب الصين على أي تهديد للاستقرار خاصة في مضيق تايوان

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، تحذيرا إلى الصين من أي تهديد للاستقرار في مضيق تايوان.





وأفادت قناة العربية الإخبارية، أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ذكّر الصين بواجباتها في مجال حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.



