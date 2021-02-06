محامو تايلور سويفت يستنكرون اتهاما موجها إليها

السبت 06/فبراير/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

رفعت حديقة ترفيهية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد المغنية الأمريكية، تايلور سويفت.

وقررت الحديقه مقاضاة سويفت لأن الأخيرة أطلقت اسمها "إيفرمور" على اسم أحدث ألبوماتها الغنائية، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقال مالكو الحديقة الترفيهة إن اختيار تايلور سويفت اسم "إيفرمور" تسبب في حدوث ارتباك حول ما إذا كانت الحديقة لها علاقة بألبومها الجديد.

وأشاروا إلى أن موقعها الإلكتروني شهد زيارات غير مسبوقة في الأسبوع الذي تلا طرح الألبوم.

ورد محامو تايلور سويفت أنه "لا يوجد أساس" لادعاء الحديقة الترفيهية، كما أكدوا في خطاب موجه إلى المحكمة أن زوار الحديقة لم يتعرضوا لأي ضرر حقيقي من تسميه ألبومها باسمها، وشددوا أن تلك الخطوة ساهمت في المقابل في "خلق فرصة تسويقية" للحديقة التي تعاني من ضعف الإقبال عليها.

ووصف محامو تايلور سويفت اتهامات مالكو حديث" إيفرمور" بأنها "تافهة وغير مسؤولة".

وطالب أصحاب الحديقة في دعواهم القضائية باللحصول على تعويضات بملايين الدولارات من تايلور سويفت، وأكدوا أنهم منفتحين معها بشأن مناقشة الشروط المعقولة الخاصة بتوقفها عن استخدام اسم الحديقة التجاري.

وطرح ألبوم "إيفرمور" الغنائي في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو ثاني ألبوم مفاجئ لتايلور سويفت خلال عام 2020 بعد ألبوم "فولكلور" والذي صدر في يوليو/ تموز.

وحقق كلا الألبومين "إيفرمور" و"فولكلور" نجاحا نقديا وتجاريا، وتصدر قائمة الألبومات الأكثر استماعا في العديد من الدول، في ذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مغنية فنانة تايلور سويفت

أخبار تهمك

الاتحاد السكندري يفقد جهود أربعة من نجوم الفريق قبل مواجهة الزمالك بسبب كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بي إن سبورتس تفجر مفاجأة كبرى لجماهبر الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الشرطة البريطانية تحقق في عمليات طعن وقتل جنوب لندن

منذ أقل من ساعتين

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يوقع عقوبة قاسية على "جنش"

منذ حوالي 3 ساعات

نجل عزت العلايلي يكشف تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة والده (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرد على تحدي بايرن ميونيخ الألماني برسالة نارية

منذ حوالي 6 ساعات

"سحلوني وهددوني بالاغتصاب".. أول حوار مع "سيدة الطالبية" تكشف مفاجآت.. وتطالب بحمايتها (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة خضوع عبدالشافى لعملية جراحية في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

ضربة قوية لبيراميدز.. صدمة في مدة غياب عبد الله السعيد

منذ حوالي 5 ساعات

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس بايرن ميونيخ يوجه رسالة قوية إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تايلور سويفت تشهد ارتباط اثنين من جمهور حفلتها "Reputation" (صور)

بعد أكثر من 10 سنوات.. تايلور سويفت تنهي تعاقدها مع شركة إنتاج ألبوماتها

خوفًا من التحرش.. تايلور سويفت تثبت كاميرات مراقبة بجسدها

مفاجأة عن س خلاف تايلور سويف و"مايكروسوفت"!

تايلور سويفت لن تحضر حفل جوائز Grammys 2020

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:53 م

3 أعراض جديدة إذا شعرت بهم.. "حلل كورونا"

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ في مونديال الأندية

02:01 م

عاجل.. ارتفاع طفيف في إصابات كورونا اليومية و48 حالة وفاة

12:34 ص

بن شرقي يهدد الزمالك بفسخ عقده

12:14 ص

عاجل.. أزمة طاحنة تضرب الزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع