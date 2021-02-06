باريس يرد على غضب برشلونة بشأن ميسي

السبت 06/فبراير/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
تحدث تقرير صحفي، اليوم الجمعة، عن رد باريس سان جيرمان الفرنسي على غضب مسؤولي برشلونة الإسباني، بعد إعلان النادي الباريسي نيته في ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان النجم الأرجنتيني آنخيل دي ماريا ومدرب باريس سان جيرمان ماوريسيو بوكيتينو تحدثا عن إمكانية انتقال ميسي إلى حديقة الأمراء في الصيف المقبل، وهوا ما وصفه كومان مدرب البارسا بقلة الاحترام.

من جانبه ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان الفرنسي لا يتفهم غضب مسؤولي برشلونة الإسباني، رغم أن المرشحين لرئاسة البارسا، تحدثوا علنًا عن العديد من أهداف الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق، تحدث مرارًا عن رغبته في التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان، وهوا ما لم يغضب مسؤولي النادي الباريسي على عكس غضب البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة، قبل سنوات، حاول علنا التعاقد مع ماركو فيراتي من سان جيرمان، بالإضافة إلى محاولاته السابقة لضم دي ماريا.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن إحباط برشلونة الإسباني من دعم سان جيرمان الفرنسي لفكرة ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمر محير إلى حد ما، نظرًا لمحاولات مسؤولي البارسا السابقين مع نجوم الفريق الفرنسي.

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