شاهد.. نائب يكشف تحرك البرلمان لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية لـ"الشقق المفروشة"

السبت 06/فبراير/2021 - 04:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
كشف النائب محمد مدينة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشة البرلمان لقانون لمواجهة استغلال العناصر الإرهابية للوحدات السكنية المفروشة، موضحا أنهم يعملون على سد منافذ الإرهاب والتطرف.

وأضاف "مدينة"، في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم رأوا أنه من الأفضل إلزام مالك الوحدة السكنية عند تأجيرها لشخص غير معلوم أن يخطر قسم الشرطة التابعة لها الوحدة، منوها بأن من يؤجر وحدة سكنية دون أن يبلغ خلال 24 ساعة من واقعة التأجير يناله عقوبة الحبس لمدة سنة.

وأوضح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم إقرار التعديل في غضون أيام.

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