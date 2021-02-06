محمد لطفي شاهين لـ"الفجر الفني": 3 أسباب دفعتني للمشاركة في "ليه لأ" رغم صغر دوري بالمسلسل

السبت 06/فبراير/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أعرب الفنان الشاب محمد لطفى شاهين، عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "لية لأ"، الذى تدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة.

وكشف الفنان محمد لطفى شاهين ل"الفجر الفني" عن سبب حماسه للمشاركة فى "ليه لأ"، حيث قال"هناك عدة عوامل جعلتني أوافق على المشاركة في مسلسل "لية لأ"، رغم صغر الدور، أولاً وجود المخرجة مريم أبو عوف في العمل، ثانياً أن العمل من كتابة الكاتبة مريم نعوم، بالإضافة إلى الكاستنج دايركتور محمد شاهين، فهو صديقي فعندما تواصل معى على الدور، لم أتردد لحظة".

يذكر أن مسلسل ليه لأ من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد، وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.
محمد لطفي شاهين لـ"الفجر الفني": 3 أسباب دفعتني للمشاركة في "ليه لأ" رغم صغر دوري بالمسلسل
محمد لطفي شاهين لـ"الفجر الفني": 3 أسباب دفعتني للمشاركة في "ليه لأ" رغم صغر دوري بالمسلسل
محمد لطفي شاهين لـ"الفجر الفني": 3 أسباب دفعتني للمشاركة في "ليه لأ" رغم صغر دوري بالمسلسل
محمد لطفي شاهين لـ"الفجر الفني": 3 أسباب دفعتني للمشاركة في "ليه لأ" رغم صغر دوري بالمسلسل
محمد لطفي شاهين لـ"الفجر الفني": 3 أسباب دفعتني للمشاركة في "ليه لأ" رغم صغر دوري بالمسلسل
محمد لطفي شاهين لـ"الفجر الفني": 3 أسباب دفعتني للمشاركة في "ليه لأ" رغم صغر دوري بالمسلسل

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